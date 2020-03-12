10 نصائح لحمايتك من الطقس السيئ
الخميس 12/مارس/2020 - 12:19 م
سارة ساويرسطباعة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سيئ، بداية من اليوم ويستمر حتى غدٍ الجمعة، لهذا نستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح لحمايتك من هذا الطقس المتقلب.
• عدم الخروج من المنزل لمن يعانون من أمراض الربو، حساسية الصدر، حساسية.
• قم بوضع كمامات طبية أو منديل مبللة بالماء لتساعدك على التنفس، في حال الخروج من المنزل.
• الاهتمام بارتداء نظارات شمسية لحماية العيون من الأتربة.
• تناول الأطعمة التى تحتوي على مضادات التهابات طبيعية كالسلمون، التونة.
• إذا كنت سائق إحدى السيارات، عليك وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.
• إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.
• إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.
• أيضًا في المنزل، يجب عليك غلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.
• فى حال انتهاء العاصفة، الاهتمام بتنظيف منزلك ومنطقتك من الغبار والرمال.
• العناية بالأشجار والنباتات بتنظيفها من الغبار لتجنب موتها التدريجي.
• عدم الخروج من المنزل لمن يعانون من أمراض الربو، حساسية الصدر، حساسية.
• قم بوضع كمامات طبية أو منديل مبللة بالماء لتساعدك على التنفس، في حال الخروج من المنزل.
• الاهتمام بارتداء نظارات شمسية لحماية العيون من الأتربة.
• تناول الأطعمة التى تحتوي على مضادات التهابات طبيعية كالسلمون، التونة.
• إذا كنت سائق إحدى السيارات، عليك وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.
• إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.
• إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.
• أيضًا في المنزل، يجب عليك غلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.
• فى حال انتهاء العاصفة، الاهتمام بتنظيف منزلك ومنطقتك من الغبار والرمال.
• العناية بالأشجار والنباتات بتنظيفها من الغبار لتجنب موتها التدريجي.