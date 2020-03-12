10 نصائح لحمايتك من الطقس السيئ

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سيئ، بداية من اليوم ويستمر حتى غدٍ الجمعة، لهذا نستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح لحمايتك من هذا الطقس المتقلب.• عدم الخروج من المنزل لمن يعانون من أمراض الربو، حساسية الصدر، حساسية.• قم بوضع كمامات طبية أو منديل مبللة بالماء لتساعدك على التنفس، في حال الخروج من المنزل.• الاهتمام بارتداء نظارات شمسية لحماية العيون من الأتربة.• تناول الأطعمة التى تحتوي على مضادات التهابات طبيعية كالسلمون، التونة.• إذا كنت سائق إحدى السيارات، عليك وضع السرعة المنخفضة أثناء قيادة السيارة.• إضاءة مصابيح السيارة وفي حال تعذر الرؤية عليك التوقف في أقرب نقطة.• إغلاق جميع النوافذ بإحكام لعدم دخول الغبار والأتربة إلى السيارة.• أيضًا في المنزل، يجب عليك غلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.• فى حال انتهاء العاصفة، الاهتمام بتنظيف منزلك ومنطقتك من الغبار والرمال.• العناية بالأشجار والنباتات بتنظيفها من الغبار لتجنب موتها التدريجي.