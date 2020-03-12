الذهب يرتفع بفعل تنامى مخاوف كورونا



ووصفت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا بأنه وباء، مع إصابة 119 ألفًا ومائة شخص بالفيروس على مستوى العالم.



واتخذت بنوك مركزية في أنحاء العالم خطوات لحماية اقتصاداتها من التفشي، فيما خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، في أحدث خطوة بهذا الصدد.





وقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في تحرك طارئ الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه حين يعقد اجتماعه في وقت لاحق اليوم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 3.2 بالمائة إلى 2232.09 دولار، بعد أن هبط بما يصل إلى 5.9 بالمائة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبًا.



ونزل المعدن نحو 22 بالمائة منذ أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2875.50 دولار في 22 فبراير شباط، فيما بدأت مخاوف الطلب تطغى على نقص حاد في الإمدادات للمعدن.



وتراجعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 16.69 دولار، بينما نزل البلاتين 0.9 بالمائة إلى 825.51 دولار.

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة السفر من أوروبا التي أصابها الفيروس، بينما نزل البلاديوم نحو ستة بالمائة، إذ يهدد التفشي الطلب على المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1642.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 08:54 بتوقيت جرينتش، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.وقال كايل رودا، المحلل لدى آي. جي ماركتس، إن حظر السفر "مفاجأة كبيرة وصدمة ضخمة للسوق"، ويُظهر أن المستثمرين لم يروا بعد التبعات الاقتصادية الكاملة لتفشي فيروس كورونا.وأضاف رودا، أنه على الجانب الآخر، يبيع المتعاملون الذهب لتمويل مراكز شراء بالهامش، ما يكبح مكاسب المعدن الأصفر.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن تعليق جميع السفر من أوروبا باستثناء المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا، ما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية والدولار.لكن المعدن النفيس قلص بعض المكاسب من قفزة بنسبة 0.9 بالمائة، سجلها في وقت سابق خلال جلسة متقلبة، واستقر عند ما يقل كثيرًا عن ذروة سبع سنوات البالغة 1702.56 دولار، والتي سجلها يوم الإثنين.