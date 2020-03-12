إيقاف العمل بمطار الأقصر وإغلاق الطرق الصحراوية

أعلن محسن الشامى، مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر أنه تم غلق مطار الأقصر الدولى وتغيير مسار كل رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم، لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية ولضمان هبوط آمن للطائرات.وأوضح الشامي أنه تم غلق الطريق الصحراوى الغربى والشرقى بين الأقصر وقنا وفقًا لقرارات السلطات المختصة وذلك لحين تحسن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.وتهيب محافظة الأقصر بقائدى السيارات الالتزام بكل القواعد المرورية على الطرق داخل المحافظة لضمان سلامة الأرواح وعدم وقوع أي حوادث على الطرق.من الجدير بالذكر أن غرفة عمليات محافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتغييرات المناخية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.كما أن محافظة الأقصر كانت قد اتخذت عدة إجراءات، وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى المديريات المختلفة للتدخل السريع فى حال وقوع أي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.ارقام الطوارئ لغرفة عمليات المحافظة 2372188 -- 2374903