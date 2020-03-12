«التنمية المحلية»: تنسيق كامل لسحب مياه الأمطار من المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرف العمليات المحلية لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف الأزمات بالمحافظات تتواصل للتنسيق بشأن أزمة الطقس.وأضاف قاسم خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع القطاعات الخدمية النوعية ستكون ممثلة بكل محافظ في غرف الأزمات سواء الخاص بالشرب، والصرف الصحي، والإنارة.وأوضح أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي فيما يتعلق بالمضخات، بحيث تعمل بجميع طاقتها وتعمل على سحب الأمطار لوحدات الصرف المختلفة.ولفت إلى التعاون مع وزارة الري، فيما يتعلق بالمحافظات الحدودية التي توجد بها مخرات للسيول وسلاسل جبال شمال سيناء ومنطقة خليج السويس.