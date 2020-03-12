رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال رفع مياه الأمطار، من شوارع المدن، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم.وتابع رؤساء المراكز والمدن، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المدن، والتى تسبب تراكمها حدوث شلل فى حركة المرور، كما قاموا بالمرور على بعض القرى، للاطمئنان على نظافة الشوارع، وكسح وشفط المياه منها.وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة، وسجلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح 21 كم فى الساعة.وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.وشدد المحافظ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.