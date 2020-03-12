بعد تسجيل إصابة وزير.. إسبانيا تخضع وزرائها للكشف عن كورونا

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إخضاع كل الوزراء إلى اختبار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة أحد وزرائها بالفيروس.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة و1622 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، وقوع حالتي الوفاة لرجل (97 عامًا) وامرأة (88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.يذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114595، في حين سجل وفاة 4029 أشخاصا، وشفي من المرض 64046.