إغلاق مطار روما بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن إغلاق مطار روما اعتبارا من يوم غد الجمعة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 617 شخصا.وخصصت الحكومة الإيطالية، فى وقت سابق اليوم، 25 مليار يورو، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وكانت اللجنة الأوليمبية الوطنية في إيطاليا، أعلنت في بيان أمس الإثنين، تأجيل جميع الفعاليات الرياضية "على جميع المستويات" حتى 3 أبريل المقبل.يُشار إلى أن إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19).