الأجهزة التنفيذية في المحافظات تواصل شفط مياه الأمطار (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظات الدفع بسيارات ومعدات شفت تراكمت المياه الناتجة عن سقوط الأمطار وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمنع تراكمات المياه، وتيسير حركة السيارات.وتؤكد غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أن مسئولى المحافظات تواجدوا في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس للدفع بسيارات معدات شفط المياه لفتح الحركة المرورية أمام السيارات ومنع وجود أزمات لتفادي الأمطار والكوارث الناتجة عن موجة الطقس السيء.وتلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تقريرا مفصلا من غرفة عمليات الوزارة والذي أفاد تعرض 20 محافظة لهطول الأمطار الشديدة منذ مساء الأمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس وأكد التقرير أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تعاملت بشكل اكثر من رائع في التخلص من مياه الأمطار وأوضح تقرير أن الأجهزة التنفيذية تتواصل بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية من خلال التقارير التي يتم إعدادها لتقديم المساعدات في حالة احتياج المحافظات للتعامل مع أي طوارئ أو الكوارث الناتجة عن الأمطار.