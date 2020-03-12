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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام رحلات رحلات مصر للطيران بنسبة 85%

الخميس 12/مارس/2020 - 12:09 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظامًدا بنسبة 85% في مطار القاهرة والمطارات المصرية، ماعدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية في ضوء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أنه في الفترة الصباحية أقلعت 40 رحلة دولية وداخلية منذ الدقيقة الأولى من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتقدم الطيار رشدي زكريا بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمصر للطيران، خاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل هذه الظروف السيئة، وهو ليس بجيد علي العاملين بالشركة الوطنية.

كما أشاد بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتم بناء على توجيهات وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية.

وقال إن مصر للطيران تهيب بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

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