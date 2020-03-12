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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية: مستعدون لمواجهة أى طوارئ

الخميس 12/مارس/2020 - 12:09 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية : محمود الكيلانى
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أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رفع حالة الاستعداد على مدار 24 ساعة، وذلك لمواجهة أي مخاطر متوقعة بشأن الأمطار والعواصف، ورفع حالة الاستعداد لفريق التدخل السريع بالمركز والقرى التابعة له.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" من داخل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، أن هناك غرف عمليات داخل المراكز والمدن يتواجد بها بكل العناصر، والبنوك بها التدخل، مثل شركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية والمرور وجهات أخرى.

وتابع بشارة أن المحافظة مستعدة ويتم رصد أي طوارئ من خلال العناصر الموجودة، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أي مشاكل عدا مشكلة انقطاع الكهرباء عن مدينة القنطرة شرق، وتقوم شركة الكهرباء في إصلاح العطل خلال ساعات، وتم عمل محطة المياه والصرف الصحي باستخدام مولدات حتى إصلاح العطل.

واختتم بأن هناك تجمعات للأدوات والمعدات الجاهزة للتدخل في حالة وجود أي طوارئ في كل حي ومركز أو قرى صغيرة.

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