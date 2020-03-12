المستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية بنابلس

قال رئيس بلدية سبسطية الفلسطينية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة شمال نابلس بحماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الطرق المؤدية إليه.وأضاف عازم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس: "أن الموقع الأثري مغلق حسب تعليمات وزارة السياحة وقرار محافظ نابلس أمام المواطنين، كخطوة وقائية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، إلا أن الاحتلال ومستوطنيه مصرون على اقتحام المنطقة رغم حظر التجمعات بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية".