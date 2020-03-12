محافظ أسوان يضبط في جولة مفاجئة مخالفة بناء على أراضي طرح النهر

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإزالة الفورية لأحد التعديات بحى مدينة ناصر مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك عقب ضبط المحافظ بقيام أحد الأشخاص بالبناء المخالف على أراضى طرح النهر على النيل مباشرة.حيث وجه محافظ أسوان، بإعداد ملف التعديات في حى مدينة ناصر بمنتهى الشفافية بعد عمل الرفع المساحى للمنطقة للوقوف على أنماط المبانى الموجودة من مبانى وتعديات تم تحرير محاضر لها وفى إنتظار الدراسة الأمنية للقيام بحملات إزالة لها بالإضافة إلى حالات التقنين التى قامت بتقديم طلبات ودفع رسوم الفحص والمعاينة وذلك لرفع هذا الأمر للمستوى الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.وخلال نفس الجولة تفقد اللواء أشرف عطية، شارع الفنادق بداية من مدينة ناصر وحتى كورنيش النيل حيث وجه بدراسة تطوير هذا الطريق الحيوي والموازى لطريق السادات فى الجانب الغربى، مكلفًا نائب رئيس المدينة بمراجعة حركة دخول وخروج عربات الحنطور للموقف المخصص لها واتخاذ الإجراءات الحازمة مع صاحب إحدى عربات الحنطور بعد ضبط المحافظ له واقفًا أمام كاتدرائية الأرثوذكس دون وجود كارت التحرك معه.وفى نفس السياق تابع «عطية»، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن لاحظ وجود طفح لمياه الصرف الصحى أمام جمعية الشبان المسلمين حيث تم على الفور تحريك سيارات الكسح لشفط المياه، علاوة على تدخل فرق الصيانة لإصلاح أسباب هذا الطفح، مشددًا على ضرورة إستمرارية أعمال التطهير والتسليك للخطوط والشبكات وغرف التفتيش وذلك لإستيعاب كافة كميات مياه الصرف الصحى، تراكمات المياه فى حالة حدوث أمطار.