تسجيل أول حالة وفاة بكورونا فى فيينا

أعلنت فيينا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وطبق مطار فيينا إجراءات صحية مشددة على القادمين من الصين تشمل الفحص الطبي وقياس درجة الحرارة.واعتبر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر- في تصريحات له سابقة - أن الإجراء الجديد في مطار فيينا "أحد المكونات العديدة للتدابير المتخذة؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد".وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يستهدف تقليل دخول فيروس (كورونا المستجد) في النمسا، موضحًا أن أول طائرة تصل إلى فيينا قادمة من الصين بعد الإجراءات الجديدة لم تكن بها حالات فيروس مشتبه فيها.