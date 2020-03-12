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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق طريق «رأس غارب - الشيخ فضل» لسوء الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 12:03 م
طريق
طريق
كتب- علي عواد
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أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر منذ قليل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، بمحافظة البحر الأحمر، لوجود عاصفة ترابية شديدة وأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة تعيق حركة السير، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة أخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات.

كما اعلنت ادارة المرور صباح اليوم إغلاق طريق «سفاجا - قنا»، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 85، وطريق «القصير - قفط» نظرًا لشدة الرياح، وانعدام الرؤية لوجود شبورة كثيفة على الطريق، نظرًا لشدة الرياح، وسوء الطقس، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتشهد محافظة البحر الأحمر رياحًا شديدة وأمطارًا على غالبية الأنحاء، إذ تسببت مياه الأمطار في تراكم برك المياه بشوارع المدينة.

من جانبه أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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