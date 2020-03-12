انتظام حركة المعديات ببورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

انتظمت حركة المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، متمثلة في انخفاض بدرجات الحرارة وغيوم كثيفة وارتفاع بأمواج البحر.ورفعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حالة الطوارئ بموانئ القطاع الشمالي، خاصة في شرق وغرب بورسعيد، ويوجد مركز للعمليات لمتابعة الموقف مكونًا من الإدارة الهندسية والحركة والأمن، وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، كما يتم عمل ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأى طوارئ قد تحدث.وأكد اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي، على أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية شبكة صرف صحي، لاستقبال الأمطار والسيول في مثل هذه الحالات من الطقس.