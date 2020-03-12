«غرفة الطباعة» تطالب بخفض أسعار الغاز للمصانع المنتجة للورق

أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع المنتجة للورق، مشيرا إلى أهمية خفض تكاليف صناعة الورق حتى نستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، مطالبًا بضرورة خفض أسعار الغاز لمصانع إنتاج الورق.وأضاف جابر في تصريح لـ"الدستور"، أن زيادة تكلفة إنتاج الورق يقلل من منافسة مصر في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الغرفة توسع استثماراتها في الدول الإفريقية، وذلك للعمل على زيادة الاستثمارات المصرية بالخارج.وأشار رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم باستخدام التابلت بدلا من الكتب أدى إلى قلة إنتاج المصانع، مؤكدا أن أسعار الطباعة ثابتة لا تتغير وإنما أسعار تصنيع الورق هي التي تتغير.