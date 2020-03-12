إسبانيا تدرس إغلاق العاصمة لمنع انتشار كورونا

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إنها تدرس إغلاق العاصمة مدريد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة و1622 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، وقوع حالتي الوفاة لرجل "97 عامًا" وامرأة "88 عامًا"، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.