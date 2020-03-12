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محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفة ترابية تجتاح مدينة أبوسمبل (صور)

الخميس 12/مارس/2020 - 11:57 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
أسوان_إسراء توفيق
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تعرضت مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان، صباح اليوم الخميس، لعاصفة ترابية، محملة بالأتربة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية نسبيًا.

وشهدت محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة فى عدد من المناطق وبعض مراكز المحافظة، مصاحبة لرياح وظاهرتى البرق والرعد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، اليوم.

وشملت استعدادات محافظة أسوان، لمواجهة تداعيات أى سيول أو أمطار محتملة فى ظل ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية التالى، حيث أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، وأيضًا غرف عمليات المراكز والمدن والمديريات.

وذلك لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول من خلال متابعة أى أحداث تقع بدائرة المحافظة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الاستعانة بالدروس المستفادة من المواقف والأحداث السابقة التى شهدتها المحافظة، ومنها التأكد من عدم وجود أى تعديات على مخرات السيول والتى تشمل 36 مخرًا صناعيًا و23 سد حماية وحاجزًا ترابيًا و13 بحيرة صناعية تستوعب 3 ملايين/ م3.

وشملت الاستعدادات أيضًا التأكد من جاهزية المدارس ومراكز الشباب لفتح معسكرات إيواء عاجل بها تتضمن الخيام والأسرة والبطاطين والمفروشات، ومراجعة المعدات والسيارات المستخدمة فى كسح وشفط مياه الأمطار والسيول وغيرها من الإجراءات السريعة.
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

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