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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ القاهرة: النقل العام والمخابز يعملان خلال موجة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 11:56 ص
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
هدير شعراوي
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه بمجرد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات بحالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ 3 أيام، رفعت درجة الاستعداد وفعلت غرف العمليات بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن مرفق النقل العام يعمل بكامل طاقته بجميع أنحاء المحافظة عملا بضرورة تنقل المواطنين، أيضا جميع المخابز والتي تعمل بطاقتها، وهناك تأكيد تام على أن هذا المرفق مهم لخدمة المواطنين، ولن تتوقف عن تلبية الاحتياجات على مدار الـ3 أيام المقبلة.

وأضاف عبد العال، تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 75 شفاط و35 بدال لرفع المياه على مستوى القاهرة، وهناك تنسيق تام، ورفعت جميع تجمعات المياه المتراكمة جراء الأمطار التي بدأت في الهطول منذ مساء أمس، وهناك تمثيل كبير لوزارة الداخلية وإدارة المرور، وهناك سيولة مرورية تامة.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين، بالتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة حتى تتمكن الأجهزة من مباشرة أعمالها، مطمئنهم بأن الأمور شبه طبيعية، وهناك حالة استعداد تام لمواجهة التغيرات الجوية.


وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدًا المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.



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