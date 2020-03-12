انهيار منزل فى دار السلام بسوهاج لسوء الأحوال الجوية

انهار منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام جنوب محافظة سوهاج، اليوم الخميس، وأصيب 3 أشقاء، وجار حصر التلفيات والتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الأنقاض.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بسوهاج، قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية لمكان الإنهيار وتبين إصابة "وفاء.م.ع" ٢٠ عامًا، جرح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، "ندي.م.ع"، ١٦ عامًا، اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، حسن محمد عثمان، ١٤ عامًا، اشتباه خلع بالكتف اليمنى، وتم نقلهم إلى مستشفى دار السلام.جار تحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة لتتولى التحقيقات.