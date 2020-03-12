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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العناية الإلهية تنقذ فلاحًا.. ونفوق جاموسة صعقًا بكفر الزيات

الخميس 12/مارس/2020 - 11:53 ص
ماشىة
ماشىة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أنقذت العناية الإلهية فلاحًا بقرية منشأة الكردي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حينما تسبب عمود كهربائي به ماس كهربائي من آثار تساقط الأمطار الشديدة في صعق جاموسة خاصة به أثناء ملامستها له خلال ذهابه إلى حقله الزراعي صباح اليوم مما أدى إلى نفوقها في الحال متأثرة بالتيار الكهربائي.

وكان العميد تامر طنطاوي مأمور مركز كفر الزيات قد تلقي بلاغا من حمدي الشريف عمدة قرية منشأة الكردي يفيد بحقوق جاموسة خاصة بأحد الفلاحين بالقرية أثناء ملامستها لعمود كهربائي وفور وقوع الحادث تم إبلاغ مجلس مدينة كفر الزيات والوحدة المحلية بقرية أبو الغر وغرفة طوارئ بالمحافظة لسرعة فحص الأعمدة الكهربائية بالقرية وصيانتها حتى لا يقع ضحايا من أهالي القرية أو الأطفال بسبب الأعمدة الكهربائية وتم التنبيه على أهالي القرية بعدم ملامسة أي أعمدة كهربائية خلال فترة تساقط الأمطار حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.

كما تم تحرير محضر بمركز شرطة كفر الزيات وإبلاغ إدارة الكهرباء بذلك.

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