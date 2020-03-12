رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق طريق قنا - سفاجا الصحراوي الشرقي بسبب الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 10:52 ص
طريق قنا
طريق قنا
قنا: اسلام البكري
طباعة
قرر اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، بإغلاق طريق قنا - سفاجا الصحراوي الشرقي بسبب حركة الرياح الشديدة، حرصا على سلامة المواطنين.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة قنا تلقت إخطارا بمصرع طفل وإصابة ٥ آخرين في انهيار منزلين، كما لقى سائق مصرعه بسبب انقلاب سيارته في ترعة الكلابية بجنوب قنا، بسبب حالة الطقس السيئ التي تنتاب البلاد.

هذا وأعلن محافظ قنا إعلان حالة الطوارئ في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الحماية المدنية والإسعاف لمواجهة أي مخاطر محتملة ناجمة عن التقلبات الجوية والطقس السيئ.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بمصرع كمال عبده حمزة سائق جراء انقلاب سيارته الربع نقل التي تحمل لوحات 441 نقل قنا في ترعة الكلابية أمام قرية الأشراف بجنوب قنا.

هذا وجرى انتشال السيارة من الترعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

مصرع شاب بسبب ماس كهربائى بالوادى الجديد

مدير أعمال «جوهرة» يحسم جدل خطوبتها من عمر كمال (فيديو)

«التنمية المحلية» للمواطنين: «متخرجوش بكره سيبونا نشوف شغلنا» (فيديو)

الصور

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

الأكثر قراءة

25 حريقًا فى قنا بسبب موجة الطقس السيئ

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

كارثة بيئية غابات الأمازون تختفى خلال 50 عامًا

تعليق الدوري الأمريكي بعد إصابة لاعب بكورونا

مُسربة ويكيليكس تحاول الانتحار لرفضها المثول أمام محكمة

لإنقاذ الغابات..الصين تشجر 7 ملايين هكتار من مساحتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

دار الفارابي تطرح «ولدت رجلا» للفلسطينية لميس فرحات

إصدار النسخة العربية لـ«ذائقة طعام هتلر» و«محاكمة الخنزير»

منتدى الشعر المصري يناقش «لابس مزيكا» لجمال فتحي.. الأحد

أحمد سعداوي يتعاقد مع «بيرانيا» الفرنسية على «باب الطباشير»