إغلاق طريق قنا - سفاجا الصحراوي الشرقي بسبب الطقس السيئ

قرر اللواء أركان حرب أشرف غريب الداودي محافظ قنا، بإغلاق طريق قنا - سفاجا الصحراوي الشرقي بسبب حركة الرياح الشديدة، حرصا على سلامة المواطنين.وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة قنا تلقت إخطارا بمصرع طفل وإصابة ٥ آخرين في انهيار منزلين، كما لقى سائق مصرعه بسبب انقلاب سيارته في ترعة الكلابية بجنوب قنا، بسبب حالة الطقس السيئ التي تنتاب البلاد.هذا وأعلن محافظ قنا إعلان حالة الطوارئ في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الحماية المدنية والإسعاف لمواجهة أي مخاطر محتملة ناجمة عن التقلبات الجوية والطقس السيئ.تلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بمصرع كمال عبده حمزة سائق جراء انقلاب سيارته الربع نقل التي تحمل لوحات 441 نقل قنا في ترعة الكلابية أمام قرية الأشراف بجنوب قنا.هذا وجرى انتشال السيارة من الترعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.