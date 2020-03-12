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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة ورياح شديدة على كفرالشيخ

الخميس 12/مارس/2020 - 10:47 ص
امطار
امطار
مصطفى عنز
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شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التى أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة، وسجلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح 21 كم فى الساعة.

وتسبب تساقط الأمطار فى خلو الشوارع تمامًا من المارة، وتعطل الحركة المروية على الطرق الرئيسية، ومداخل المراكز والمدن، كما تحولت الشوارع إلى برك من مياه الأمطار، ما أدى إلى توقف الحركة التجارية، بشكل كبير.

ودفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، بسيارات لشفط مياه الأمطار، من شوارع المدن بعد سقوط الأمطار، لشفط مياه الأمطار الراكدة من الشوارع الرئيسية، والفرعية، وتسيير الحركة المرورية.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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