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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تدعم تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:41 ص
كورونا
كورونا
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قال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريديس، إن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على حزمة دعم مالي للاقتصاد من أجل معالجة عواقب فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد استكمال الاتصالات مع مختلف المعنيين والأحزاب السياسية، مشيرًا أيضًا إلى أن مجلس الوزراء سيوافق على ميزانية استثنائية خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح بيتريديس - حسبما نقلت وكالة الانباء القبرصية (سي إن إيه) - أنه سيتم توجيه حزمة الدعم إلى الأعمال ورواد الأعمال، فضلًا عن الموظفين والتوظيف المدعوم، وستكون متعلقة بالضرائب والمنح وإجراءات الدعم لوزارات محددة للترويج لسياساتها الخاصة غير المدرجة في الميزانية.

وجاءت تصريحات بيتريديس بعد اجتماع عُقد في وزارة المالية القبرصية مع المعنيين في قطاع السياحة، شارك فيه وزير الدولة للسياحة سافاس بيرديوس عبر الهاتف، نظرًا لأنه في عزلة ذاتية كتدبير وقائي ضد فيروس كورونا بسبب عودته من رحلة في الخارج.

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