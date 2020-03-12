محافظ القليوبية يشهد أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم عددا من الشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينة بنها ومتابعة أحوال الطقس بكافة المراكز والمدن والأحياء وذلك بعد أن تعرضت المدن لهطول أمطارغزيرة.وأكد المحافظ خلال جولته ولقائه مع المواطنين بالشوارع أن المحافظة كانت استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد علي تحقيق الإنسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفع بسيارات كسح وماكينات شفط وفرق فنية من الصرف الصحي من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن والقرى لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.ووجه المحافظ برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات مع ضرورة التواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق الكهربائي حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.