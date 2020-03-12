انتشار رجال المرور لتأمين المواطنين من الطقس السيئ (صور)

انتشر رجال المرور على الطرق السريعة والميادين والمحاور لتأمين المواطنين والتدخل السريع لمواجهة أي أزمات قد تنتج بسبب سوء الطقس وتغيرات المناخ.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم تلافيا للحوادث التي قد تعرضهم والآخرين للخطر.