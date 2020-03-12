تعطل حركة الصيد بدمياط

تسببت نوة الحسوم في تعطل حركة الصيد بعزبة البرج بدمياط، اليوم الخميس، بسبب التقلبات الجوية، التي يتعذر معها تحرك رحلات الصيد ذهابا وإيابا، خاصة وأن مدينة عزبة البرج بدمياط تضم أكثر من ثلثي أسطول الصيد المصري.َشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة، كما تسببت الأمطار الغزيرة في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطرق خاصة في المدن والقرى.أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة وذلك لمواجهة موجة الطقس السئ التى تتعرض لها البلاد بدء من اليوم الخميس وحتى السبت الموافق ١٤ مارس الجارى طبقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.ووجهت المحافظ باتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع التداعيات الناتجة عن تلك الموجة والتى قد تصل الى حد السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية والدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الموقف ومتابعته أولًا بأول.