غلق عدة طرق صحراوية لانعدام الرؤية بسبب الأمطار

شهدت معظم محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ونزول أمطار غزيرة على محافظات مصر، ما تسبب فى انعدام الرؤية على الطرق، ما دفع إدارات المرور بغلق بعض الطرق منعًا لوقوع الحوادث المرورية نظرًا لعدم وضوح الرؤية أثناء السير على الطرق الصحراوية والسريعة.وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق قنا الأقصر، وطريق قنا سوهاج، وطريق قنا البحر الأحمر، وطريق قنا نجع حمادي لوجود رياح شديدة وانعدام الروية.جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة TEN الإخبارية..