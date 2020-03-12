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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العصار» ورئيس «تاليس» يتبادلان الرؤى فى نقل توطين التكنولوجيا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:33 ص
سعيد العصار
سعيد العصار
إيمان ماهر
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، باتريس كاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية، والتي تعد إحدى أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات والإلكترونيات ذات التكنولوجيا العالية بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ورحب العصار بباتريس كاين والوفد المرافق له، حيث تعتبر زيارته هذه الزيارة الأولى لمصر كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وأوضح "العصار" أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين المصري والفرنسي لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، منها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م144) الحربي وشركة تاليس في مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه أشار " كاين " على حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة.

وأكد على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية، منها ( أنظمة الدفاع الجوي – المحطات الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال ) والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الإفريقية في اختراق أسواق إفريقيا، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية تمت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهمًا للمستثمرين من كل دول العالم.

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