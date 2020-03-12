فتح 4 طرق مغلقة بعد تحسن الرؤية وتلاشى الأتربة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إعادة فتح طريق "أسيوط- الخارجة"، و"أبوسمبل- أسوان"، بعد تحسن الرؤية وتلاشى الرياح المثيرة للأتربة من أعلى الطرق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.كما أعاد المرور فتح طريقى الواحات البحرية- الفرافرة وباريس الخارجة بطول 90 كيلو طريق داخلي، بعد وضوح الرؤية، وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.