فتح 4 طرق مغلقة بعد تحسن الرؤية وتلاشى الأتربة
الخميس 12/مارس/2020 - 10:32 ص
مريم جبلطباعة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إعادة فتح طريق "أسيوط- الخارجة"، و"أبوسمبل- أسوان"، بعد تحسن الرؤية وتلاشى الرياح المثيرة للأتربة من أعلى الطرق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
كما أعاد المرور فتح طريقى الواحات البحرية- الفرافرة وباريس الخارجة بطول 90 كيلو طريق داخلي، بعد وضوح الرؤية، وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.
كما أعاد المرور فتح طريقى الواحات البحرية- الفرافرة وباريس الخارجة بطول 90 كيلو طريق داخلي، بعد وضوح الرؤية، وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.