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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع البورصات الآسيوية بعد تصريحات ترامب

الخميس 12/مارس/2020 - 10:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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تراجعت بورصات الأوراق المالية في آسيا خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخيبة للآمال بشأن كيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 82ر1003 نقطة أي بنسبة 12ر5% إلى 24ر18412 نقطة في ختام تعاملات الصباح. وكان المؤشر قد تراجع بنسبة 55ر5% في وقت سابق من التعاملات.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقات بمقدار 16ر66 نقطة أي بنسبة 78ر4% إلى 96ؤ1318 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 74ر3% وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 61ر3% في حين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 18ر1%.

كان مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية قد تراجع بنسبة 89ر4% في تعاملات أمس، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 86ر5% أمس.

كانت تصريحات الرئيس ترامب قد تزامنت مع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء عالميا.

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