السعودية ترفض طلبات 3 شركات للحصول على النفط

قالت مصادر مطلعة في قطاع التكرير لرويترز إن أرامكو السعودية رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط في تحميلات خام أبريل بالرغم من تعهدها بتعزيز الإنتاج.وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم نشر أسمائها، أنها طلبت تحميل براميل إضافية في أبريل نيسان تضاف إلى عقودهم للتوريد محددة الأجل، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.