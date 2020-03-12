البضائع الإيطالية تكفي الأسواق حتى نهاية يونيو

قال محمد هلال عضو الغرفة المصرية الإيطالية، إن هناك حالة شلل تام في التبادل التجاري بين مصر وايطاليا في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا النظر إلى أن البضائع التي تم شحنها من ايطاليا سيتم الإفراج عنها بعد عمليات الفحص في الموانيء المصرية، خاصة أن الفيروس لا يستمر فترة طويلة.وأضاف هلال، أن المخزون من السلع المستوردة من السوق الايطالي يكفي الاستهلاك لمدة تتراوح بين 70 إلى 90 يوما، متوقعا ان يتم محاصرة الفيروس خلال هذه الفترة، وبالتالي لا يوجد تخوف كبير من حدوث نقص او عجز من البضائع الايطالية المستوردة، لكن إذا تجاوزت ايطاليا هذه الفترة ولم تحاصر الفيروس يتم التوجه لأسواق أخرى مثل بولندا ورومانيا.وأشار إلى أن أهم التي يتم استيرادها من إيطاليا هي مصنوعات من حديد أو صلب والزيوت ومنتجات التقطير ومعدات كهربائية وإلكترونية وادوات منزلية ومنتجات كيماوية متنوعة وورق وورق مقوى ومصنوعات من عجينة والكرتون.وتساهم مقاطعتا لومبارديا وفينيتو، بحوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى الوطنى، أو ما يبلغ 550 مليار يورو، والتى ينشأ منها 40% من صادرات البلاد، وتتواجد محافظات لودي وكريمونا وبافيا فى لومبارديا حيث تتركز 90٪ من حالات الاصابة بفيروس كورونا، وتشهد هذه المحافظات شلالا إقتصاديًا وإنعزالًا كاملًا منذ نهاية الأسبوع المنصرم.وأكد هلال، أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.ووفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التجارة بين البلدين تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 29.1% لتسجل 361.935 مليون دولار في مقابل 467.276 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.واستحوذت ايطاليا على 3.9% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة من ” يناير-يوليو 2019″، لتسجل قيمة واردات مصر منها نحو 1.795 مليار دولار في مقابل 1.849 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 2.9%، كما انخفضت خلال يوليو بنسبة 16.5% لتسجل 254.191 مليون دولار في مقابل 287.159 مليون دولار خلال يوليو 2018.وانخفضت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة 14.5% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتبلغ نحو 1.061 مليار دولار في مقابل 1.224 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما شهدت تراجعا كبيرا خلال يوليو الماضي بنسبة 40.2% لتسجل 107.744 مليون دولار في مقابل 180.117 مليون دولار خلال يوليو 2018.وجاءت ايطاليا في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر مستحوذة على 6% من إجمالي الصادرات المصرية بالرغم من تراجعها.وأرجعت النشرة انخفاض صادرات مصر السوق الايطالي لتراجع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها لتسجل 351.301 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- يوليو 2019″في مقابل 413.694 مليون دولار بتراجع 15%، والألمونيوم ومصنوعاته لنحو 159.573 مليون دولار في مقابل 186.862 مليون دولار بتراجع 14.6%.