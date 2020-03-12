رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البضائع الإيطالية تكفي الأسواق حتى نهاية يونيو

الخميس 12/مارس/2020 - 10:26 ص
سلع
سلع
دعاء أبو العزم
طباعة
قال محمد هلال عضو الغرفة المصرية الإيطالية، إن هناك حالة شلل تام في التبادل التجاري بين مصر وايطاليا في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا النظر إلى أن البضائع التي تم شحنها من ايطاليا سيتم الإفراج عنها بعد عمليات الفحص في الموانيء المصرية، خاصة أن الفيروس لا يستمر فترة طويلة.

وأضاف هلال، أن المخزون من السلع المستوردة من السوق الايطالي يكفي الاستهلاك لمدة تتراوح بين 70 إلى 90 يوما، متوقعا ان يتم محاصرة الفيروس خلال هذه الفترة، وبالتالي لا يوجد تخوف كبير من حدوث نقص او عجز من البضائع الايطالية المستوردة، لكن إذا تجاوزت ايطاليا هذه الفترة ولم تحاصر الفيروس يتم التوجه لأسواق أخرى مثل بولندا ورومانيا.

وأشار إلى أن أهم التي يتم استيرادها من إيطاليا هي مصنوعات من حديد أو صلب والزيوت ومنتجات التقطير ومعدات كهربائية وإلكترونية وادوات منزلية ومنتجات كيماوية متنوعة وورق وورق مقوى ومصنوعات من عجينة والكرتون.

وتساهم مقاطعتا لومبارديا وفينيتو، بحوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى الوطنى، أو ما يبلغ 550 مليار يورو، والتى ينشأ منها 40% من صادرات البلاد، وتتواجد محافظات لودي وكريمونا وبافيا فى لومبارديا حيث تتركز 90٪ من حالات الاصابة بفيروس كورونا، وتشهد هذه المحافظات شلالا إقتصاديًا وإنعزالًا كاملًا منذ نهاية الأسبوع المنصرم.

وأكد هلال، أن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبى بل على المستوى العالمى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 7.2 مليار دولار.

ووفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التجارة بين البلدين تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 29.1% لتسجل 361.935 مليون دولار في مقابل 467.276 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

واستحوذت ايطاليا على 3.9% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة من ” يناير-يوليو 2019″، لتسجل قيمة واردات مصر منها نحو 1.795 مليار دولار في مقابل 1.849 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 2.9%، كما انخفضت خلال يوليو بنسبة 16.5% لتسجل 254.191 مليون دولار في مقابل 287.159 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة 14.5% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتبلغ نحو 1.061 مليار دولار في مقابل 1.224 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، كما شهدت تراجعا كبيرا خلال يوليو الماضي بنسبة 40.2% لتسجل 107.744 مليون دولار في مقابل 180.117 مليون دولار خلال يوليو 2018.

وجاءت ايطاليا في المركز الخامس بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر مستحوذة على 6% من إجمالي الصادرات المصرية بالرغم من تراجعها.

وأرجعت النشرة انخفاض صادرات مصر السوق الايطالي لتراجع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها لتسجل 351.301 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- يوليو 2019″في مقابل 413.694 مليون دولار بتراجع 15%، والألمونيوم ومصنوعاته لنحو 159.573 مليون دولار في مقابل 186.862 مليون دولار بتراجع 14.6%.

موضوعات متعلقة

«التنمية المحلية» للمواطنين: «متخرجوش بكره سيبونا نشوف شغلنا» (فيديو)

يوفنتوس يعلن إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا»

«الأرصاد» عن طقس اليوم: أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

مصرع شاب بسبب ماس كهربائى بالوادى الجديد

الصور

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

image description

تأثر البابا تواضروس في جنازة وقداس وداع الانبا صرابامون (صور)

الأكثر قراءة

25 حريقًا فى قنا بسبب موجة الطقس السيئ

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

كارثة بيئية غابات الأمازون تختفى خلال 50 عامًا

تعليق الدوري الأمريكي بعد إصابة لاعب بكورونا

مُسربة ويكيليكس تحاول الانتحار لرفضها المثول أمام محكمة

لإنقاذ الغابات..الصين تشجر 7 ملايين هكتار من مساحتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

دار الفارابي تطرح «ولدت رجلا» للفلسطينية لميس فرحات

إصدار النسخة العربية لـ«ذائقة طعام هتلر» و«محاكمة الخنزير»

منتدى الشعر المصري يناقش «لابس مزيكا» لجمال فتحي.. الأحد

أحمد سعداوي يتعاقد مع «بيرانيا» الفرنسية على «باب الطباشير»