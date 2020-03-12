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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: العملات البلاستيكية تحد من انتشار الفيروسات

الخميس 12/مارس/2020 - 10:26 ص
طارق متولي
طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن اتجاه البنك المركزي المصري لإصدار عملات بلاستيكية "بوليمار"، يؤكد الحرص على مواكبة الأسواق العالمية للعملات، وخفض تكلفة إصدار البنكنوت، وإطالة عمرها الافتراضي في التداول.

وأوضح متولي –في تصريحات صحفية- أهمية الخطوة خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث إن العملات البلاستيكية أكثر صحية، حيث إنها لا تحمل الميكروبات التي تختبئ داخل ثنايا ومسام وتجاويف الورق، لأنها مادة غير مسامية وغير ليفية، فقد أثبتت الدراسات مساهمة النقود البلاستيكية في تقليل فرص الإصابة بالعدوى من الأمراض.

وأضاف أن دراسة أجراها البنك المركزي الكندي خلصت إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصلت إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة، كما أن العملات البلاستيكية عمرها أطول من نظيرتها الورقية ٣ مرات، وهي أقل تكلفة في الإصدار والإنتاج، وتسهم في الحد من الاستخدام السيئ للنقود والممارسات السلبية في الكتابة عليها وسرعة تلفها.

وأشار إلى أن النقود البلاستيكية يصعب تزويرها أو تقطيعها، وأن هذا الاتجاه يعد نقلة نوعية في التعاملات النقدية والمالية بالأسواق، ويواكب الأسواق العالمية.

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