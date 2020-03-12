مشروع قانون لتقييد قدرة ترامب على التحرك عسكريًا ضد إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على التحرك عسكريًا ضد إيران، وأرسله إلى مكتب ترامب مع توقعات بأن يستخدم الرئيس الأمريكي الفيتو لرفض هذا التشريع.وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون بأغلبية 227 صوتًا مقابل 186 صوتًا، ومن شأن هذا التشريع أن يلزم ترامب بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران في حال لم يعلن الكونجرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية.ووافق جميع الأعضاء الديمقراطين في المجلس على مشروع القانون، في حين لم يؤيده 6 فقط من الجمهوريين.وأضافت أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد وافق شهر فبراير الماضي على مشروع قانون يحدّ من قدرة ترامب على مهاجمة إيران عسكريًا، وافق خلاله 55 عضوًا في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، بينهم ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري، مقابل معارضة 45 عضوًا، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يحصل أي من مجلسي الكونجرس على الأصوات اللازمة لإبطال فيتو ترامب المحتمل.ويأتي تمرير القرار بعد تصاعد التوترات مع إيران في وقت سابق من هذا العام إلى درجة تبدو فيها واشنطن وإيران على شفا حرب، إذ تفاقمت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وفرض عقوبات قاسية مجددًا.