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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور»: تنسق مع المحافظات لحماية المواطنين خلال الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 10:20 ص
امطار
امطار
مريم جبل
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تكثف الإدارة العامة للمرور من تواجدها على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غير المستقر.

وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالقوات الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، للإخطار أول بأول عن حالة الطرق، كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة.

كما يتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار، وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.

تأكد من سلامة الإطارات وصلاحية فرامل اليد وصلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة، كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

وأهابت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالحرص على:-
ـ إجراء الصيانة الدورية للسيارة.
ـ ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
ـ ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.
ـ جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية.
ـ ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.
ـ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.

على قائدي السيارات الحذر من:-
ـ استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة.
ـ وضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير.
ـ القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
ـ قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.
ـ التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

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