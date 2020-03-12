رئيس الإنجيلية يشارك في الحوار المصري الأمريكي

نظَّم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، الجولةَ السابعة من الحوار المصريّ الأمريكيّ، بالشراكة مع مؤسسة هاندرز، وكنيسة المسيح المتحدة، وكنيسة تلاميذ المسيح، والكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس كنائس كل أمريكا.



ضم الوفد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والأستاذ سيد الشريف، وكيل أول البرلمان ورئيس نقابة الأشراف، والنائب الدكتور عماد جاد، والنائبة الأستاذة داليا يوسف، والنائبة الأستاذة نادية هنري، والأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والأستاذ محمود القط، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، والأستاذة سميرة لوقا مدير أول منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.

الهيئة القبطية الإنجيلية



التقى الوفد، يوم الاثنين ٢ مارس، في جلسة حوار بعنوان "الحوار بين دور الفاعلين حول الدين"، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالدين والتنمية، ومؤسسة "أديان من أجل السلام الدولية".



وكان المتحدثون الرئيسيون في هذه الجلسة، كلًّا من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والأستاذ سيد الشريف، وكيل أول البرلمان ورئيس نقابة الأشراف، والقس إليزابيث إيتون، رئيس أساقفة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالولايات المتحدة، والقس كارين جورجيا تومبسون، القس العام المساعد للمشاركة الدولية والمديرة التنفيذية بكنيسة تلاميذ المسيح بالولايات المتحدة، والدكتور تارانجيت سينغ بوتاليا، رئيس رابطة الأديان من أجل السلام، الولايات المتحدة الأمريكية والأمين العام السابق لمجلس السيخ العالمي، منطقة أمريكا.



وخلال اللقاء تحدث الدكتور القس أندريه زكي حول عدة قضايا هامة في الشأن المصري كتمثيل الأقباط في البرلمان، وجهود الحكومة المصرية في محاربة الإرهاب، والتأثير الإيجابي لهذا على الشارع المصري والمواطنين المصريين في تعريف الهوية الوطنية المصرية واستعادة مفهوم الدولة القومية.



كما تناولت كلمته أيضًا رصدًا للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر.

كما أشار رئيس الإنجيلية في كلمته أيضًا إلى الإجراءات والقرارات غير المسبوقة التي اتُّخذت بشأن عدد من القضايا التي كانت تهم الأقباط، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون بناء وتنظيم الكنائس، وقانون إنشاء هيئة أوقاف للأقباط الإنجيليين؛ إضافةً إلى أهم المظاهر التي تعكس اهتمام الدولة بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في الاهتمام ببناء كنيسة بجانب المسجد في كل التجمعات السكانية الجديدة، وزيارات الرئيس للكنيسة في تهنئة عيد الميلاد على مدار الأعوام الخمسة الماضية، كأول رئيس مصري يزور المسيحيين لتهنئتهم بالعيد.

الهيئة القبطية الإنجيلية

وأكد الدكتور القس أندريه زكي "أن الدولة تهتم بتأمين كافة الاحتفالات والفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالأقباط"، مشيرًا إلى أن هذه المظاهر "تعكس بشكل واضح اعتبار الدولة لتأصيل قيم المواطنة والعيش المشترك كأولوية أولى في تشكيل وعي الشخصية المصرية، مما ينعكس إيجابيًّا على حالة التعايش داخل المجتمع".



مؤكدًا ثقته في "أن الوضع في مصر مستمر في التقدم، وأن المجتمع بأسره سوف يصبح أقوى؛ حيث يجري تطوير الجيل القادم من القادة المصريين، مما يجعل المستقبل مشرقًا".



ثم التقى الوفد مع رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية إليزابث ايتن، ورئيس كنيسة المسيح المتحدة جون دورهاور في حوار مفتوح عن التطورات السياسيَّة والاجتماعيَّة في الولايات المتحدة ودور الكنيسة، والتقى أيضًا سفير مصر لدى بعثة الأمم المتحدة سيادة السفير محمد إدريس والوزير المفوض هاني ناجي، والمستشار أحمد رحمي، وذلك في مقر القنصلية المصرية في نيويورك.



وتناول الحوار التطورات الحادثة في مصر وتأثيرها الإيجابي على العيش المشترك وأكد الحضور على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تمثل مبادرات من المجتمع المدنيّ.



وفي صباح يوم الثلاثاء 3 مارس، التقى الوفد مع قيادات دينية مسكونية، ودار حوار حول مستقبل الشباب في مصر؛ حيث إن الشباب يمثل أكثر من ٥٠% من تعداد السكان، وآليات تمكينهم.



الهيئة القبطية الإنجيلية



كما دار حوار حول سد النهضة والفرص المتاحة أمام مصر في هذا الشأن، وأكد الوفد على أهمية التنمية في إثيوبيا، وكذلك أيضًا الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ودور المجتمع الدوليّ في تحقيق الاتفاقيَّة الدوليَّة في هذا الشأن.



وامتد الحوار ليشمل دور المرأة في مصر وتأثيرها في إحداث السلام المجتمعي، كما دار حوار حول الإرهاب وتأثيره على سيناء. وتناول الحوار أيضًا العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر وتحديات العيش المشترك.



ثم اتجه الوفد إلى واشنطن، صباح الأربعاء 4 مارس، والتقى سيادة السفير المصري ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، ودار حوار حول الأوضاع في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشأن المصري ولاسيما قضية سد النهضة.



والتقى الوفد أيضًا ٦ من قيادات الكونجرس الأمريكي، وهم: عضو الكونجرس فيكي هارتزلر Congresswoman Vicky Hartzler تمثل أهالي مقاطعة الكونجرس الرابعة في ولاية ميسوري التي تتألف من 24 مقاطعة في غرب وسط ولاية ميسوري، وتعمل في لجان الخدمات المسلحة والزراعة.

وعضو الكونجرس ستيف شابوت Congressman Steve Chabot يمثل أول مقاطعة في أوهايو في فترة ولايته الثانية عشرة؛ وعمل سابقًا كعضو مجلس مدينة سينسيناتي ومفوَّض مقاطعة هاميلتون لمدة 5 سنوات تقريبًا في كل منصب قبل انتخابه للكونجرس في عام 1994؛ وعضو الكونجرس جودي هيسCongressman Jody Hice عضو بارز في لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب؛ وعضو الكونجرس ديفيد يوجين برايس Congressman David Eugene Price

سياسي أمريكي يعمل كممثل للولايات المتحدة في الدائرة الرابعة للكونجرس في ولاية كارولينا الشمالية منذ عام 1997، وكان يشغل هذا المنصب في السابق من 1987 إلى 1995. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ويمثل مقاطعة تشمل مقاطعة أورانج وأجزاء من مقاطعات أخرى، وهو عميد وفد الكونجرس في كارولينا الشمالية.





ودارت الحوارات في هذه اللقاءات في القضايا الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، وأهمية الوصول لاتفاقيةٍ عادلةٍ في قضية المياه، بما يضمن التنمية لكلٍّ من إثيوبيا والسودان ومصر؛ بالاضافة الى العلاقات الإسلامية المسيحية ومدى التطور الحادث في هذا الشأن، والتحديات التي تواجه العيش المشترك، وأهمية النموذج المصري في التعايش ودور القيادة السياسية في دفع المواطنة ودعم التعددية وقبول الآخر.



كما دارت الحوارات ايضا الى قضايا الحريات العامة، ولا سيما الحريات الدينية وقانون بناء الكنائس والإنجازات التي تمت في هذا الشأن؛ والتعديلات الدستورية الأخيرة وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وكذلك تمثيل الشباب والأقباط؛ والتشريعات التي قام بها البرلمان المصري والخاصة بدعم العيش المشترك ودعم المرأة والشباب والتأسيس لمجتمع القانون.



كما التقى الوفد في حوار المائدة المستديرة مع مجلس كنائس كل أمريكا، وتحدث في البداية كلٌّ من د. ق. أندريه زكي، والوكيل الأول للبرلمان الأستاذ السيد الشريف، وأعربا عن شكرهما للمجلس، والدور الذي تقوم به القيادةُ السياسيَّةُ في مصر لدعم العيش المشترك. وقد شارك عدد من القيادات المهتمين بمصر والشرق الأوسط، ودار حوار عميق حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الكنائس الأمريكية في الولايات المتحدة لدعم مصر في قضية سد النهضة، وكذلك دعم استقرار مصر في مواجهاتها للإرهاب، والدور الذي تقوم به القيادة المصرية في ترسيخ مفاهيم المواطنة والتشريعات الجديدة التي أقرها البرلمان فيما يتعلق بقانون بناء الكنائس وكذلك إنشاء هيئتي الأوقاف للإنجيليين والكاثوليك ودعوة الكنائس الأمريكية لزيارة مصر.



والتقى الوفد أيضًا سفير الحريات الدينية سيادة السفير باك براون، ودار حوار حول الدور الذي تقوم به القيادةُ السياسيَّةُ في دعم الحريات الدينية في مصر والنتائج المباشرة لقانون بناء الكنائس، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، والذي في مرحلة الإعداد، وتأكيد القيادة السياسية على وجود المسجد؛ والكنيسة في كل مدينة جديدة والتقدم في العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر، وأهمية التعامل مع المشكلات الطائفية المحدودة في إطار واقعي وعملي وتجنب مخاطر التعميم.

الهيئة القبطية الإنجيلية