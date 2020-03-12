مصرع شاب بسبب ماس كهربائى بالوادى الجديد

لقي شاب مصرعه منذ قليل بسبب ماس كهربائي في إحدى قرى محافظة الوادي الجديد وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى بالمحافظة.تلقى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بلاغ يفيد بمصرع هاني هريدي حسن من قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بسبب ماس كهربائي أودى بحياته وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.