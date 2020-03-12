الإمارات تهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند

أهابت الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس:" إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".ودعت سفارة الإمارات في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في الهند للتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع سفارة الدولة للضرورة.