«الكويت» تختبر 6 أجهزة للكشف عن كورونا فى 10 دقائق

كشف وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر، عن طرح الوزارة ممارسة محدودة الأسبوع الماضي؛ لشراء الأجهزة المتطورة الخاصة بفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تظهر نتيجة التحليل في غضون 10 دقائق.وأوضح البدر، في تصريح اليوم الخميس، أنه تقدم للمارسة نحو 40 شركة عالمية حتى الآن، مشيرا إلى أن 6 شركات منها، أحضرت عينات من تلك الأجهزة، ويجري حاليا معاينتها وتجربتها.وأضاف أنه يتم حاليا تجربة أجهزة الفحص الجديدة على مرضى مصابين بالفيروس، وآخرين غير مصابين؛ للوقوف على كفاءة تلك الأجهزة وفعاليتها، لافتا إلى أن تلك الأجهزة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين وأوروبا.وأشار البدر إلى أن وزارة الصحة الكويتية، ستتعاقد على شراء نحو مليون جهاز، بتكلفة لن تزيد على 5 ملايين دينار (ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي)، موضحا أن الجهاز يستخدم لمرة واحدة فقط، نظرا لأنه يشبه جهاز فحص نسبة السكر في الدم أو فحص الحمل.ولفت وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشئون الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى أن عملية تشخيص الفيروس تتضمن 4 خطوات، تبدأ بأخذ عينة الدم من الشخص المشتبه بإصابته، ووضعها على الجهاز الكاشف، وإضافة المحلول المخبري، ثم انتظار ظهور النتيجة خلال فترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الفحوصات، يتميز عن فحص الـ (PCR) بسرعة ظهور النتائج ودقة وسهولة قراءتها، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في أي مكان.