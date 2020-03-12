سفارة الصين: حادث «تنمر كورونا» حالة فردية

قال جياو جينشيان المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، إن فيروس (كورونا) المستجد يشكل تهديدًا للصحة العامة للمجتمع الدولي وللبشرية أجمع، وتحرص الصين على مكافحته منذ بداية تفشي الوباء.جاء ذلك خلال في تصريح له اليوم الخميس نُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول انتشار فيديو المهندس الصيني الذي تعرض لحالة التنمر، وشهد موجة من الانتقادات من الإعلام المصري.وأشار جينشيان إلى أن مصر حكومة وشعبًا أكدت دعمها الثابت للجانب الصيني في مواجهة هذا الفيروس، معربًا عن ثقته بأن حادث التنمر يعتبر حالة فردية وأن رد فعل السائق جاء نتيجة الخوف، وأن السفير الصيني لياو ليتشيانج زار المهندس للاطمئان عليه.وأكد قوة الصداقة بين الشعبين المصري والصيني، لافتًا إلى أن مسئولين في الحكومة المصرية قدموا الاعتذار والمواساة للمهندس الصيني الذي أعرب عن تقديره للدعم الذي حصل عليه من الأصدقاء المصريين الذي جعله يشعر بالدفء والارتياح، وأنه يأمل أن تهدأ الامور ويعود السائق إلى عمله في أسرع وقت.