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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المترو»: نوزع كمامات على الركاب للوقاية من فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:04 ص
المترو
المترو
هدير شعراوي
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كشف المهندس سيد الحسيني، نائب رئيس مجلس الإدارة الخاصة بتشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق، عن بدء وضع خطط للوقاية من فيروس كورونا في خطوط مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن تلك الخطة موجودة منذ بدء انتشار الفيروس على مستوى العالم. ‬

‫وأكد الحسيني خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أنه تم شراء كمية كبيرة جدًا من الكمامات والمواد المطهرة مثل الكحول بتوجيه من وزارة الصحة، وعمل ملصقات داخل القطارات وتوجيه وتوزيع الكمامات بين الركاب.‬

‫وأضاف الحسيني أنه تم إنشاء إذاعات داخلية لمنع انتشار الفيروس من خلال توعية الركاب بمخاطر ذلك الفيروس وكيفية التعامل معه والسلوك الذي سيتم التعامل معه داخل المحطات والقطارات.‬

‫وأشار إلى أنه تم وضع ملصقات داخل القطارات وفي المحطات، بالإضافة إلى تعقيم القطارات في الأحواش والسلالم المتحركة والأرصفة داخل جميع خطوط المترو.‬

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