الكويت تضيف تحليل كورونا لقائمة فحص السجناء

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن إضافة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على قائمة فحص السجناء الجدد؛ في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره بالسجون الكويتية.وأعلنت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية الكويتية، تخصيص غرف للعزل داخل السجن المركزي، ليتم إيداع أي سجين جديد بها، حتى يتم التأكد من عدم إصابته بأية أمراض خطيرة أو معدية، قبل إيداعه مع السجناء الآخرين.وكانت إدارة سجن الكويت المركزي قد أعلنت، في الشهر الماضي، اتخاذها جملة من الإجراءات الوقائية؛ للحيلولة دون تسرب فيروس كورونا المستجد إلى داخل السجن؛ منها وقف الزيارات، وتعقيم كل مرافق السجن، فضلا عن تزويد السجن بكوادر طبية؛ للكشف على جميع من يدخل إلى السجن من ضباط وضباط الصف وعاملين.