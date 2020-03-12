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محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تضيف تحليل كورونا لقائمة فحص السجناء

الخميس 12/مارس/2020 - 09:06 ص
كورونا
كورونا
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كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن إضافة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على قائمة فحص السجناء الجدد؛ في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره بالسجون الكويتية.

وأعلنت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية الكويتية، تخصيص غرف للعزل داخل السجن المركزي، ليتم إيداع أي سجين جديد بها، حتى يتم التأكد من عدم إصابته بأية أمراض خطيرة أو معدية، قبل إيداعه مع السجناء الآخرين.

وكانت إدارة سجن الكويت المركزي قد أعلنت، في الشهر الماضي، اتخاذها جملة من الإجراءات الوقائية؛ للحيلولة دون تسرب فيروس كورونا المستجد إلى داخل السجن؛ منها وقف الزيارات، وتعقيم كل مرافق السجن، فضلا عن تزويد السجن بكوادر طبية؛ للكشف على جميع من يدخل إلى السجن من ضباط وضباط الصف وعاملين.

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