ماليزيا تطلق صندوق «كوفيد-19» لمساعدة مصابي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين اليوم الخميس، عن إطلاق صندوق كوفيد-19 والذي سيختص بتقديم المساعدة المالية للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا.وأضاف محيي الدين أن الحكومة تخصص مليون رنجيت ماليزي كبداية للصندوق من أجل مساعدة المرضى المتعطلين عن العمل بسبب خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل التعافي.وأوضح - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية بيرناما - "لا نريد أن تتأثر حياتهم. لذلك فهذه المبادرة من إحدى وسائل المساعدة التي نقدمها."وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهام بابا إنه من خلال الصندوق، سيتم منح مبلغ 100 رنجيت يوميًا للمريض المصاب والذي ليس لديه دخل ثابت أو بدون راتب خلال فترة الحجر الصحي.