تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 70، وفقا لما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.