ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في أستراليا إلى 126

أعلنت وزارة الصحة في استراليا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 126 حالة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أغلب الإصابات تركزت في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تم تسجيل 64 حالة إصابة مؤكدة، فيما سجلت أستراليا 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.