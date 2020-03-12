واشنطن تحظر التجمعات وتلمح لغلق المدارس لمكافحة كورونا

قرر جاي إنزلي، حاكم العاصمة الأمريكية واشنطن، حظر التجمعات التي تضم أكثر من 250 شخصا في منطقة سياتل، فيما قد يغلق جميع المدارس ولم يستبعد فرض حالة إغلاق على المنطقة لمكافحة انتشار أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.يشمل الحظر الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والشعائر الدينية وبقية الأنشطة في مقاطعات كينج وسنوهوميش وبيرس.وأعلنت مدارس سياتل الحكومية في وقت لاحق أنها ستعلق الدراسة لمدة لا تقل عن أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس بسبب "الانتشار المقلق للعدوى".وقال إنزلي في مؤتمر صحفي: "سنكافح الوباء قدر المستطاع والسبب هو أننا لا نريد أن نرى جحافل من الناس تتوافد على مستشفياتنا ذات القدرات المحدودة"، مضيفا أن النظام الصحي قد يكون عليه توفير رعاية ضرورية لآلاف المصابين بفيروس كورونا في الشهور المقبلة.وتمثل هذه القرارات أشد خطوات الحد من "التواصل الاجتماعي" التي تتخذها أي ولاية أمريكية حتى الآن، وتأتي فيما أعلنت واشنطن تسجيل 366 حالة إصابة بالفيروس أي أكثر من ربع الإجمالي في الولايات المتحدة و29 حالة وفاة من 32 على مستوى البلد.وردا على سؤال بشأن ما إن كان يدرس فرض حالة إغلاق عام مثلما حدث في الصين وإيطاليا قال إنزلي إنه يجرب كل ما يمكن للحيلولة دون ذلك وإن كان لا يمكن استبعاده.وقال جيفري دوتشين مسؤول الصحة في سياتل ومقاطعة كينج إنه يتعين على المدارس أن تستعد لتعليق الدراسة لأسابيع أو شهور، مضيفا "نتوقع تفشيا كبير النطاق في غضون أسابيع" مضيفا أنه سيكون "المرض المعدي الذي يعادل زلزالا كبيرا".