كازاخستان تحظر أنشطتها لتفشي كورونا

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، عن تعليق جميع الأنشطة والمناسبات العامة، بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.وقال قاسم جومارت توكاييف على تويتر: "أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.وبدأت الحكومة في تنفيذ تدابير وقائية خاصة، حيث تم إلغاء الأنشطة العامة. ولن يكون هناك انقطاع في تزويد المواطنين بالغذاء والسلع الأساسية. ومن المهم منع أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة والمتوسطة.وصرح نائب رئيس الوزراء إيرالي توغجانوف، "سيتم تنفيذ حظر التجمعات والاحتفالات والأنشطة الرياضية والثقافية وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض ابتداءا من 13 مارس".كما تم إلغاء المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان مقررا عقده في كازاخستان في يونيو بسبب تفشي الفيروس.ولم تعلن كازاخستان حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها، لكن السلطات قالت إن وصول المرض يبدو وشيكا.