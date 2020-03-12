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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعليق الدوري الأمريكي بعد إصابة لاعب بكورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 08:47 ص
رودي غوبير
رودي غوبير
وكالات
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قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر"، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا المستجد بحسب ما كشف موقع "إي أس بي أن".

وقالت الرابطة في بيان أنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة فجر اليوم الخميس حتى إشعار آخر"، مضيفة "ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".

واتخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لشبكة "أي أس بي أن" بأن إصابة روبير بالفيروس كانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.

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