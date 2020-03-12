دوتيرتي.. أول رئيس يخضع للكشف عن كورونا

قال متحدث باسم الرئاسة الفلبينية، اليوم الخميس، إن الرئيس رودريجو دوتيرتي، سيخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بعد مخالطته لمرضى مصابين بالفيروس.وتأتي خطوة الرئيس الفلبيني تزامنا مع بدء عدد من المسؤوليين الحكوميين في البلاد حجرا صحيا ذاتيا.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو أنه على الرغم من أن دوتيرتي لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، فإنه من المقرر أن يخضع لاختبار الكشف عن الفيروس وذلك عقب اختلاطه مع مسؤول ثبت إصابته الأسبوع الماضي.وبدأ تسعة من أعضاء مجلس الوزراء وخمسة من أعضاء مجلس النواب وثلاثة عمد حجرا صحيا يوم الخميس بعد تعرضهم أيضا لمريض ثبت إصابته بالفيروس.وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية أمس الأربعاء وفاة امرأة فلبينية 67 عاما جراء إصابتها بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى اثنين، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 33 حالة بالفيروس.